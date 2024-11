Cor 24 aprile 2022 Surf, 4 titoli per l´Italia agli Europei di Cagliari All’ultimo appello, il vento di casa ha risposto con generosità. Quattro titoli all’Italia con Marisa Medea Falcioni (Under 13), le sorelle Teresa e Angelina Medde (Under 17 e Plus femminile) e Giorgio Falqui Cao (Plus maschile).



CAGLIARI – Un gran finale di nome e di fatto, quello che oggi ha decretato l’epilogo del Campionato Europeo di windsurf Techno 293 ed eletto i nuovi campioni continentali della tavola giovanile, giunti al Windsurfing Club Cagliari da diciotto nazioni. All’ultimo appello, il vento di casa ha risposto con generosità, soffiando sin dal mattino da sud e consentendo a tutti i regatanti di portare a compimento ben quattro prove, il bottino più sostanzioso tra le cinque giornate di gara caratterizzate da condizioni tra le più variabili ed esaltanti. Il comitato di regata ha sfruttato fino all’ultimo la giornata conclusiva, iniziata puntuale alle 10 su entrambi i campi di regata posati davanti alla spiaggia del Poetto: dopo le prime tre regate, ha mandato tutti i concorrenti a terra. Ma, per loro, c’è stata un’ultima occasione di confronto e divertimento. Richiamati in mare, hanno infatti disputato la quarta prova prima di tornare a terra e festeggiare i nuovi campioni. Quattro, dei titoli assegnati, vanno all’Italia con l’anconetana Marisa Medea Falcioni (Under 13 femminile) e a tre portacolori del circolo organizzatore: le sorelle Teresa e Angelina Medde (Under 17 e Plus femminile) e Giorgio Falqui Cao (Plus maschile).