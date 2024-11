S.A. 4 maggio 2022 Bonus idrico integrativo fino al 30 maggio Il bonus è di 25 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un ISEE inferiore ai 9 mila euro, e di 20 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un ISEE sino a 20 mila euro



CAGLIARI - C’è tempo ancora sino al 30 maggio per richiedere il bonus idrico integrativo 2022. Il bonus è un’agevolazione messa a disposizione dall’Egas a favore delle fasce deboli della popolazione residente nei comuni serviti da Abbanoa e con un ISEE non superiore a 20 mila euro.



Nel dettaglio, il bonus è di 25 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un ISEE inferiore ai 9 mila euro, e di 20 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un ISEE sino a 20 mila euro.



Le domande, debitamente compilate e accompagnate da una copia del documento di identità, dell’ISEE e di una bolletta riferita all’utenza per cui si chiede l’aiuto, possono essere presentate on line sul sito www.bonusacqua.it o all’ufficio protocollo del proprio comune di residenza tramite pec o a mano.