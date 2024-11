Cor 30 aprile 2022 Rugby: Amatori Alghero a Recco Gli atleti algheresi affronteranno domenica il ProRecco Rugby in trasferta. La compagine ligure, al momento occupa il fondo della classifica, mentre Amatori Rugby Alghero con 20 punti è in sesta posizione



ALGHERO - Gli atleti algheresi affronteranno domenica il ProRecco Rugby in trasferta. Dopo una serie di sfortunate sconfitte, la squadra giallorossa è determinata a portare a casa dei punti preziosi. La compagine ligure, al momento occupa il fondo della classifica, mentre Amatori Rugby Alghero con 20 punti è in sesta posizione. Appuntamento domani, ore 13, nel campo di Carlo Androne a Recco.