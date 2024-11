Cor 3 maggio 2022 Luca Ravenna, comedy al Teatro Verdi La dirompente e spiazzante comicità di Luca Ravenna è pronta a travolgere il grande pubblico del Teatro Verdi di Sassari in una serata tutta da ridere, dalla prima all’ultima battuta



SASSARI - La dirompente e spiazzante comicità di Luca Ravenna è pronta a travolgere il grande pubblico del Teatro Verdi di Sassari in una serata tutta da ridere, dalla prima all’ultima battuta. Così sarà giovedì 5 maggio 2022 alle ore 21, serata inaugurale della terza edizione di “Comici in Città”, rassegna griffata Le Ragazze Terribili, che torna ad animare gli spazi cittadini dopo il grande successo delle prime due edizioni. Primo appuntamento: il “568” tour di Luca Ravenna, vera e propria rivelazione dello stand up comedy made in Italy.



Luca Ravenna nasce a Milano nel 1987, nel 2006 si trasferisce a Roma, si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia e collabora con il collettivo romano The Pills. Già autore della webserie “Non c’è Problema” su Repubblica.it e di Quelli che il Calcio (Rai2), ha partecipato ai programmi “Natural Born Comedians” e “Stand up Comedy” su Comedy Central. Con Edoardo Ferrario crea e conduce il podcast "Cachemire” arrivato al primo posto su Spotify Italia. Nel 2021 ha partecipato a “Lol - Chi ride è fuori”. Con il suo spettacolo “Rodrigo Live” ha riempito i teatri di tutta Italia ed ora è in tour con il nuovo “568”. Info e prevendite allo 079278275 o all’indirizzo email info@leragazzeterribili.com.