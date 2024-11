S.A. 6 maggio 2022 Falchi pescatori, terzo nato a Capo Caccia E’ nato anche il terzo pullo. Nel nido dei Falchi pescatori a Capo Caccia si è schiuso l’ultimo uovo deposto dalla coppia di rapaci monitorata h24



ALGHERO - E’ nato anche il terzo pullo (nella foto). Nel nido dei Falchi pescatori a Capo Caccia si è schiuso l’ultimo uovo deposto dalla coppia di rapaci monitorata h24. La famiglia di Falchi pescatori è finalmente al completo. Nella giornata di giovedi è nato anche il terzo pullo nel nido di Capo Caccia. Qui, dopo aver ritrovato casa ad inizio anno, la coppia di rapaci ha completato le fasi dell’accoppiamento fino ad arrivare alla deposizione di ben tre uova.



«Un evento straordinario e dall’immenso valore naturalistico che certifica la qualità delle condizioni in cui si trova a vivere queste specie di uccelli nell’area protetta di Porto Conte e Amp», commentano dall’Ente Parco. E, come già divulgato, ogni passaggio di questo eccezionale processo è stato ed è monitorato dalle telecamere presenti sul posto.



Questo grazie ad una partnership nazionale tra il Parco di Porto Conte coi parchi toscani Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Parco della Maremma, Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta e la Regione Sardegna, nell’ambito del progetto di tutela del Falco Pescatore. Per restare sempre aggiornati sulle immagini della famiglia di falchi di Capo Caccia, si può scaricare l’app dell’Ecomuseo dal sito www.algheroparks.it.