Sa Segada, rinviata la sagra della fragola

ALGHERO - Il maltempo che in queste ore si abbatte sulla Riviera del Corallo obbliga gli organizzatori al rinvio. Per una maggiore riuscita della manifestazione giunta alla sesta edizione, la sagra della fragola in programma per la giornata di domenica 8 maggio nella borgata di Sa Segada è rinviata alla settimana successiva (domenica 15 maggio): stesso luogo con il ricco programma che non subirà variazioni.