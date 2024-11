Cor 7 maggio 2022 A Sassari la Family Friendly Fest Sostenuto dal Comune di Sassari con il contributo della Fondazione di Sardegna e il patrocinio della Regione, la Provincia, la Rete metropolitana, l’Università e l’Azienda Sanitaria locale di Sassari, l’evento è inserito nel calendario del “Maggio Sassarese”



SASSARI - Seminari tematici, attività ludico ricreative e di intrattenimento, laboratori e letture sotto gli alberi, due giorni di festa per bambini, ragazzi e genitori da vivere come occasione di conoscenza e riflessione verso nuove prospettive per la famiglia. È il “Family Friendly Fest: Sassari un territorio amico della famiglia 2022”, in programma il 13 e 14 maggio ai Giardini Pubblici di viale Mancini. Sostenuto dal Comune di Sassari con il contributo della Fondazione di Sardegna e il patrocinio della Regione, la Provincia, la Rete metropolitana, l’Università e l’Azienda Sanitaria locale di Sassari, l’evento è inserito nel calendario del “Maggio Sassarese” come iniziativa gratuita rivolta alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, organizzata dalla rete Baby and Family e dall’associazione Link – Legami di fraternità APS. All’interno della fiera sarà possibile conoscere le trenta realtà coinvolte nel Baby and Family, il progetto rivolto alle famiglie, nato prima dell’emergenza sanitaria, utile e necessario dopo la pandemia, per offrire un sostegno concreto alla genitorialità e allo sviluppo del benessere delle famiglie.



Un anno fa tutti gli attori affiliati alla rete, sono stati riuniti in un portale online, dove oggi le famiglie della città e del territorio possono trovare tutta l’offerta esistente riguardo ai servizi e alle attività rivolte ai bambini, ai ragazzi e ai genitori. Il sito offre un elenco dettagliato delle associazioni, degli esercenti e degli operatori pubblici e privati che operano con uno sguardo rivolto alle esigenze delle famiglie. «Con il Family Friendly Fest vogliamo celebrare la bellezza, il benessere e le potenzialità delle famiglie – spiega Eleonora Cesarani, consulente progettazione e organizzazione servizi family friendly. Baby and Family nasce proprio in risposta alle esigenze rilevate durante una fase preliminare di ascolto e osservazione del territorio, grazie alla quale oggi possiamo presentare un’offerta completa dei servizi e delle iniziative a favore delle famiglie con bambini e ragazzi nella fascia di età compresa tra 0 e 17 anni, raccolti e descritti nel portale, dopo due anni di pandemia oggi finalmente in presenza e riunite nelle due giornate del Fest».



Il Fest vuole essere un’occasione di incontro, conoscenza e scambio, dove le famiglie potranno, passeggiando per i diversi stand, toccare con mano i servizi e le proposte offerte dai vari attori affiliati: dalle attività culturali per bambini e ragazzi, al sostegno ai genitori durante i primi anni di vita dei propri figli, dal tempo libero con l’offerta dei servizi di conciliazione famiglia/lavoro alle attività all’aria aperta, dai tempi preziosi per il benessere psicofisico dei più giovani alla ristorazione family con un’area food allestita all’interno dei Giardini, dove sarà possibile pranzare e merendare. Le famiglie che varcheranno i cancelli del FEST- aperti al pubblico dalle 10 alle 19 - riceveranno una borsa con un kit di benvenuto, la mappa degli spazi, il programma delle due giornate e tutto il materiale informativo sui servizi offerti.



I bambini e gli adolescenti verranno coinvolti in attività specifiche di intrattenimento, che faranno assaporare lo stile delle iniziative offerte dai diversi attori coinvolti, mentre mamme e papà potranno partecipare ai cinque seminari tematici tenuti da esperti del settore, con ampio spazio alle esperienze concrete, grazie anche al coinvolgimento del Centro Nascita Serena, il consultorio di Rizzeddu di Sassari, l’Unicef, l’Università di Sassari, la UISP, l’impresa Tamalacà, l’associazione T@ni.t, il CAI (Centro Alpino Italiano) e l’UTE (Università della Terza Età). Gli argomenti trattati riguarderanno in particolare il ruolo delle istituzioni, l’infanzia, l’adolescenza, la comunicazione in famiglia e le dinamiche familiari, il ruolo dello sport e dell’esplorazione in natura per la crescita della persona e la terza età tra sfida e risorsa. L’apertura del festival è prevista per venerdì 13 maggio alle 10 con l’evento inaugurale alla presenza delle istituzioni dedicato al tema “Il territorio incontra le famiglie e si interroga sul suo futuro friendly”.