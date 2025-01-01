Alguer.it
A Seui il culto delle anime dei defunti
Cor 12:10
A Seui il culto delle anime dei defunti
Dal 31 ottobre al 2 novembre a Seui torna Su Prugadoriu: la manifestazione dedicata al culto delle anime dei defunti. Tradizione che vede protagonisti i bambini, cui spetta il compito di andare di porta in porta a chiedere offerte per le anime del purgatorio
A Seui il culto delle anime dei defunti

SEUI - Dal 31 ottobre al 2 novembre a Seui torna Su Prugadoriu: la manifestazione dedicata al culto delle anime dei defunti. Tradizione che vede protagonisti i bambini, cui spetta il compito di andare di porta in porta a chiedere offerte per le anime del purgatorio. Un gioco per i piccoli, un rito di fede per gli avi che, nulla ha a che fare con Halloween. Su Prugadoriu e dentro un'altro orizzonte, un'altra latitudine, di sentimenti e fede. L'emozione che emana non è la paura piuttosto la serena pacificazione tra i vivi e i mortii, la fede che i vivi possano attraverso un'offerta lenire la pena delle anime erranti dei cari trapassati.
I
l primo cittadino di Seui, Fabio Moi, spiega così il valore della manifestazione: «Per noi, oggi mantenere viva questa tradizione rappresenta un atto di "disobbedienza" a un mondo globalizzato che spinge per cancellare identità e differenze. In questo mondo globale noi vogliamo portare la nostra cultura e la nostra identità di cui I riti de su prugadoriu fanno certamente parte. Allora, la sera del 31 all'imbrunire i bambini potranno partecipare alla riproposizione di questa tradizione, percorrendo le vie del paese chiedendo offerte "po is animas".

Un gioco che speriamo lasci un seme di identità nei piccoli. Perchè partecipare? Per ricordare che la nostra cultura è questa, per chi non è sardo scoprire le tradizioni più vere della nostra Isola. Su prugadoriu è anche una grande festa per scoprire il nostro paese, Seui, il suo centro storico, i complesso dei musei, ma anche la ricchezza della natura che ci circonda, prima fra tutte la Foresta di Montarbu. In questa tre giorni saranno innumerevoli le occasioni di declinare cultura e tradizione, dai cibi tipici della enogastromia seuese, alla presentazione di libri, film, spettacoli teatrali, tanta musica con la Seuinstreet e la banda Rossini, convegni. Tra le novità di quest'anno avremo I laboratori a cui si potrà partecipare non soltanto da spettatori ma mettendoci le mani: cimentandosi con la creazione di piccoli manufatti artigianali, oppure con la chiusure dei culurgionis. Credo che per chi vuole sentire le emozioni delle nostre radici Su prugadoriu sia l'occasione migliore».
