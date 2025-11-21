Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSportRugby › Alguer Rugby-Amatori: kick-off ore 15
Cor 12:15
Alguer Rugby-Amatori: kick-off ore 15
Pesapane: «Una grande soddisfazione per noi che abbiamo iniziato la nostra attività solo lo scorso anno ma che ci siamo trovati sin da subito in difficoltà per la mancanza di un campo dove poter praticare il nostro amato sport»
Alguer Rugby-Amatori: kick-off ore <i>15</i>

ALGHERO - «Sarà una bella occasione di sport e competizione che si spera possa richiamare a Maria Pia tani sostenitori della palla ovale in primis e ovviamente delle due compagini in campo – ha dichiarato il presidente dell’Alguer Rugby, Alessandro Pesapane (nella foto). Una grande soddisfazione per noi che abbiamo iniziato la nostra attività solo lo scorso anno ma che ci siamo trovati sin da subito in difficoltà per la mancanza di un campo dove poter praticare il nostro amato sport. Giocare un derby cittadino è di sicuro una gran soddisfazione per i nostri ragazzi e per tutta la dirigenza».

Si può definire una giornata storica per il rugby cittadino algherese quella di domani (domenica). Alle 15 sul campo di via degli Amici del Rugby a Maria Pia andrà in scena il primo derby tra Alguer Rugby e Amatori Rugby Alghero. Il confronto dapprima previsto alla fine di ottobre era stato rinviato per l’indisponibilità dell’unico campo cittadino. La partita, spostata a domani, è valevole come seconda giornata del campionato regionale di Serie C e metterà a confronto le due squadre algheresi iscritte.

La prima, l’Alguer Rugby che domani giocherà in casa, è una società appena nata ma che ha già compiuto grandi passi avanti con la formazione della prima squadra e con la crescente adesione al suo settore giovanile, femminile e inclusivo. Nella prima giornata la formazione allenata da Giovanni Cipriani ha vinto a Sassari contro i Bulldog. Di contro ci sarà l’Amatori Rugby Alghero che di anni di storia ne ha oltre 40 e che per la prima volta avrà da confrontarsi con una compagine della stessa città.
21/11/2025
