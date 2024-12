S.A. 16 maggio 2022 Crowfunding per Ozieri con 42mila euro Si è conclusa con successo la raccolta fondi online per la ristrutturazione di un edificio di tre piani nel centro storico del paese, lanciata da ITS Lending, la prima piattaforma di lending crowdfunding immobiliare dedicata alla rigenerazione dei borghi italiani



OZIERI - Ozieri diventa sempre più attraente per chi investe nel mattone, italiano o straniero che sia. Si è conclusa con successo la raccolta fondi online per la ristrutturazione di un edificio di tre piani nel centro storico del paese, lanciata da ITS Lending, la prima piattaforma di lending crowdfunding immobiliare dedicata alla rigenerazione dei borghi italiani (dove l’investitore non diventa proprietario dell’immobile, ma prestatore di denaro che gli verrà restituito a scadenza, con un tasso di interesse). L’operazione, che ha totalizzato una somma complessiva di oltre 42mila euro, ha riguardato una casa, a pochi passi dalle piazze Carlo Alberto e Santa Lucia, sviluppata su tre livelli, per 70mq complessivi, con una stanza di circa 20mq e un disimpegno per ogni piano e con il secondo piano arricchito da un balcone verandato che si estende per tutta la lunghezza della facciata.



I lavori di ristrutturazione, che si concluderanno entro novembre 2022, prevedono il rifacimento completo degli impianti idrico-fognario, elettrico e l’installazione di un nuovo sistema di climatizzazione e riscaldamento. Saranno poi sostituiti tutti gli infissi, nel rispetto dell’aspetto originario, con nuovi telai in legno lamellare di pino di Svezia e rimessi a nuovo tutti i pavimenti e le pareti interne, anche la facciata esterna sarà interamente ritoccata. L’edificio, per cui è già stato individuato un compratore, sarà completato entro novembre 2022 e a chi ha partecipato alla sua campagna di crowdfunding sarà riconosciuto entro 6 mesi, oltre alla restituzione del capitale investito, un interesse del 4.5% (che corrisponde al 9% su base annua). Situato a circa 50 chilometri da Sassari, Ozieri è il centro abitato più grande del Logudoro, un vasto territorio, ricco di storia e preistoria, della Sardegna centro-settentrionale. Il borgo si distingue per le sue ripide strade lastricate, disposte a forma di anfiteatro sulla vallata sottostante ricoperta di boschi, per le grotte carsiche di San Michele, i reperti del Neolitico e le abbondanti tracce della civiltà nuragica (i nuraghi Burghidu, sa Mandra e sa Jua, pozzi sacri e tombe di Giganti). Ozieri è inoltre nota per l’allevamento e l’addestramento ippico e il Museo dei cavalli.



Il Sindaco di Ozieri, Marco Murgia, ha dichiarato: «Grazie a ITS Lending la nostra cittadina ha la possibilità di attivare uno dei tanti possibili interventi per affrontare il tema dello spopolamento aprendosi a nuove straordinarie opportunità. Un’occasione più unica che rara, dato che Ozieri diventa capofila per l’intera Sardegna. L’obiettivo specifico è innescare un processo di recupero del patrimonio immobiliare che negli ultimi 15 anni si è andato depauperando per via dell’abbandono dei centri storici. Un processo virtuoso che intendiamo alimentare favorendo l’incontro tra la domanda, gestita da ITS ITALY, e l’offerta, per permettere a più persone di poter vivere a Ozieri, che vanta uno dei centri storici più ampi e affascinanti dell’Isola, punteggiato di monumenti, musei e scorci pittoreschi, dove storia, cultura e tradizioni si intrecciano armoniosamente».