S.A. 16 maggio 2022 Letture per bambini: al via Bardunfula I Giardini Pubblici di Sassari dal 27 al 29 maggio ospiteranno la 3^ edizione di Bardunfula, il festival delle culture e letterature di bambine e bambini



SASSARI - Il modo più semplice e alla portata di tutte e tutti per viaggiare è la lettura, è il narrare. C'è una storia in ciascuna e ciascuno di noi, c'è un viaggio da fare alla scoperta del mondo, degli altri e di noi stessi e noi stesse. Ci sono mete meravigliose e fantastiche, viaggi immaginati, città invisibili e villaggi che vanno oltre ogni confine.



E c'è un luogo dove sarà possibile leggere e viaggiare: i Giardini Pubblici di Sassari (in via Tavolara nella parte bassa) che dal 27 al 29 maggio ospiteranno la 3^ edizione di Bardunfula, il festival delle culture e letterature di bambine e bambini. Un appuntamento unico nel suo genere ideato, promosso e realizzato dall'Ente di promozione sociale Il Colombre in sinergia con diverse realtà della Sardegna e del resto d'Italia e del mondo.



Bardunfula ha il patrocinio del Comune di Sassari ed è stato inserito nel cartellone degli eventi di Salude & Trigu della Camera di Commercio del Nord Sardegna. E nei locali dell'ente camerale sassarese, in via Roma, si terrà la conferenza stampa mercoledì 18 maggio alle 10.30 dove verrà illustrato il programma della tre giorni intensa che da venerdì pomeriggio del 27 alle 16.30 sino a domenica sera del 29 maggio proporrà racconti e storie in musica, giochi, laboratori, il Bardunfula yoga, presentazione di libri.