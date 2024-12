S.A. 20 maggio 2022 Prosegue ad Alghero la mostra Bagagli in sospeso La cittadinanza algherese si sta attivando da mesi con l’apporto di informazioni e nuovi oggetti legati ai destini delle famiglie ebree in fuga dal nazismo. L’esposizione è visitabile fino al 30 giugno



ALGHERO - AUSTRIAMENTIS 2022 al Museo Archeologico di Alghero con la mostra “Bagagli in sospeso/Ausstehendes Gepaeck. Ebrei in transito dall’idroscalo di Porto Conte”. Esposizione curata dallo scrittore e storico Massimiliano Fois. Nella Sala Mosaico del Museo Archeologico, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, prosegue il progetto ”Bagagli in sospeso /Ausstehendes Gepaeck. Ebrei in transito dall’idroscalo di Porto Conte”.



Inaugurata a dicembre 2021 presso la Galleria CULT di Valentina Piredda-Sardinia, la mostra ha riscontrato da subito l’interesse dell’Amministrazione e del numeroso pubblico. Durante la tappa negli spazi comunali di Corso Umberto fino ad aprile ha inoltre visto la partecipazione particolarmente attiva e sensibile del mondo della scuola.

La cittadinanza algherese si sta attivando da mesi con l’apporto di informazioni e nuovi oggetti legati ai destini delle famiglie ebree in fuga dal nazismo, partecipando quindi alla ricostruzione di un importante

capitolo della storia del territorio. L’esposizione è visitabile fino al 30 giugno.



I progetti AUSTRIAMENTIS di Valentina Piredda-Sardinia, sono resi possibili con il contributo di: Land Salzburg e Forum Austriaco di Cultura, Roma-Ministero degli Affari Esteri Austriaco, Comune di Bosa e Musei Civici di Bosa (TACS), Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Ass. Fondo VP-Sardinia. In collaborazione con il Museo Casa Manno, la Società Operaia di Mutuo Soccorso Alghero e la Nemapress Edizioni/Salpare, Roma- Alghero.



Orari: Museo Archeologico, via Carlo Alberto, 72 / Alghero

Aperto: Lu: 10.30-13.00; Ma: 17-19.30; Gio: 10.30-13.00; Ve. 17-19.30;

Sa: 10.30-13.00; Do: 10.30-13.00; 17-19.30; Chiuso il mercoledì.