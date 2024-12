S.A. 27 maggio 2022 Dieci nuovi bus in arrivo a Sassari Gli Urbanway da dodici metri potranno trasportare centosei persone, con ventisette posti a sedere. L’Azienda Trasporti Pubblici avvia il processo di rinnovo dell’intero parco mezzi e punta all’elettrificazione della linea 8 entro la fine del 2023



SASSARI - Si rinnova la flotta di Atp S.p.A. a Sassari. L’azienda, grazie alla costante politica di ammodernamento del parco mezzi, ha acquistato dieci nuovi autobus da dodici metri che manderanno definitivamente in pensione quelli più datati. Un processo di ringiovanimento della flotta necessario anche per la salvaguardia dell’ambiente: i nuovi 10 bus IVECO Urbanway rispettano, infatti, le normative antinquinamento Euro VI e vanno a sostituire mezzi Euro 3, garantendo quindi una riduzione delle emissioni di agenti inquinanti (comprese le famigerate PM10 e il monossido di carbonio) di oltre il 70%.



Gli Urbanway da dodici metri potranno trasportare centosei persone, con ventisette posti a sedere. I mezzi sono più silenziosi e facilmente manovrabili dagli operatori di guida. Il design interno, di nuova concezione, è realizzato per garantire una accessibilità migliore a bordo e il viaggio più confortevole. I nuovi Iveco Urbanway, a differenza dei vecchi bus che vanno in pensione, sono dotati di un pianale completamente ribassato e una pedana per accogliere a bordo più facilmente le sedie a rotelle. Con questi nuovi dieci mezzi tutta la flotta di ATP Sassari sarà, quindi, accessibile ai disabili.



Non solo. Anche il sistema di informazione alla clientela è di ultima generazione: all’interno gli Urbanway presentano schermi a LED più grandi rispetto agli attuali e gli indicatori esterni di linea sono a colori. Sono a tecnologia LED anche l’illuminazione interna e i fari del mezzo. I nuovi bus viaggeranno su tutta le linee a seconda dell’organizzazione aziendale e delle esigenze di mobilità ed entreranno ufficialmente in servizio già a partire dal fine settimana. Si tratta di un passo importante verso l’abbattimento dell’età media della flotta aziendale, ad ogni modo già tra le più giovani a livello anzionale. L’azienda, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sassari guidata dal primo cittadino Nanni Campus, guarda verso e-mobility e punta all’elettrificazione di una linea, la numero 8, entro la fine del 2023.