Cor 27 maggio 2022 Raddoppia l´imposta di soggiorno Approvata dalla giunta guidata dal sindaco Mario Conoci la delibera nr.124 che ricalcola, al rialzo, l’imposta applicata, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi, a tutte le strutture ricettive. Albergatori spiazzati per le tempistiche



ALGHERO - Raddoppia l'imposta per chi soggiornerà nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere della città di Alghero. Lo ha deciso con la delibera nr.124 la giunta comunale guidata dal sindaco Mario Conoci in occasione di una recente riunione: 4,00 euro a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e classi superiori (anziché 2 euro); euro 2,00 nelle strutture fino a 3 stelle (si pagava 1 euro); euro 1,00 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive extra-alberghiere (anziché 50 cent.); euro 1,00 nelle strutture all’aria aperta (anziché 30cent.).



Contrariati e spiazzati gli albergatori. La scelta, infatti, soltanto paventata settimane fa in occasione di una riunione tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria, era stata accantonata per via delle tempistiche di entrata in vigore (in piena stagione estiva). «Ci ritroviamo con una delibera di giunta che personalmente non condivido. Non per l'aumento - tuona il presidente del Consorzio Turistico Rivera del Corallo, Marco Montalto - che non mi fa storcere il naso e che trovo in linea con altre piazze e ci sta, quanto per l'impegno delle somme e la loro contestuale destinazione. Mi sembra che gli incontri tra amministrazione ed associazioni di categoria, nei quali ho sempre creduto, si siano ridotti ad un mero impegno formale. Nella sostanza, è evidente con la delibera di ieri, che siano del tutto inutili. Come comparto tutti ne abbiamo preso atto, non solo il Consorzio. Aspettiamo un incontro con il Sindaco che ho sentito stamane per capire come si voglia procedere. Nell'interesse di tutti e senza polemica».



In virtù dell'aumento, la giunta Conoci ha anche preventivato di incassare con l'imposta 2 milioni di euro all'anno, già inseriti nello schema di bilancio di previsione 2022-2024, con un incremento di circa 800mila euro rispetto agli anni passati. E' da sottolineare che il Comune di Alghero aveva introdotto l'Imposta di soggiorno con decorrenza 1° gennaio 2015, e la scelta era stata oggetto di forti polemiche politiche.