55 posteggi alla Piazza, bando in scadenza

S.A. 6 giugno 2022



ALGHERO - I titolari di concessione pluriennale nel mercato settimanale di viale Sardegna - via Corsica ad Alghero potranno migliorare il loro posizionamento rispetto all'attuale. Dovranno farlo aderendo all'avviso pubblico che il Settore Sviluppo Economico ha pubblicato in questi giorni, destinato ai concessionari di posteggio del settore alimentare, non alimentare e degli imprenditori agricoli del tradizionale mercatino del mercoledì. A disposizione 7 nuovi posteggi del settore merceologico alimentare, 46 del settore merceologico non alimentare e 2 posteggi riservati agli imprenditori agricoli. Coloro che volessero concorrere potranno farlo previa presentazione di apposita domanda al Comune di Alghero entro l'8 giugno.