Cor 31 maggio 2022 «La tassa di soggiorno resti in borgata» Così Tonina Desogos, Presidente Comitato di Borgata di Maristella: massima solidarietà da parte nostra per aiutare il centro cittadino, senza però essere presi in giro come accaduto sino ad ora con la tassa delle nostre strutture ricettive finita altrove



ALGHERO - «Sì alla tassa di soggiorno purché, almeno una quota, sia investita nel territorio di provenienza. Non è possibile che i turisti che scelgono di trascorrere le vacanze a Porto Conte debbano pagare la tassa di soggiorno per risolvere solo i problemi a 15 km di distanza, cioè in centro Alghero, lasciando allo sbaraglio la zona che ha generato il balzello. Per questo motivo crediamo sia necessario mettere nero su bianco che tale tassa debba essere poi reinvestita equamente sul territorio algherese. Abbiamo due proposte a riguardo: Prevedere che la tassa di soggiorno riscossa a Porto Conte sia interamente investita nel comprensorio di provenienza per almeno 10 anni, così da risolvere le maggiori criticità. Prevedere che una quota del 50% della tassa riscossa a Porto Conte sia investita nel comprensorio di provenienza». Così Tonina Desogos, Presidente Comitato di Borgata di Maristella.



«Quindi massima solidarietà da parte nostra per aiutare il centro cittadino, senza però essere presi in giro come accaduto sino ad ora con la tassa delle nostre strutture ricettive finita altrove. E' fondamentale comunque che i fondi siano gestiti dal Comune di Alghero in accordo con i regolari rappresentanti delle borgate e che non siano in alcun modo destinati al Parco di Porto Conte: devono essere le borgate costiere (che dovevano essere le porte del Parco) a beneficiare della tassa e non Casa Gioiosa che non ha dimostrato in questi anni particolare sensibilità verso i problemi dei residenti locali. All'interno dell'attuale compagine amministrativa algherese sappiamo che vi sono persone sensibili al non abbandono di porzioni, anche molto pregiate, del territorio. Auspichiamo che questo nostro appello non cada nel vuoto e si possa giungere a una soluzione di buon senso» conclude Tonina Desogos, Presidente Comitato di Borgata di Maristella.