S.A. 1 giugno 2022 2 giugno: celebrazioni a Caprera Al compendio Garibaldino si celebra la Festa della Repubblica e il 140° Anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi



CAPRERA - Il 2 giugno 2022, Festa della Repubblica, al Compendio Garibaldino di Caprera, alle 10.30, si celebra il 140° anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, avvenuta sull’isola nel 1882. A fare gli onori di casa saranno Luana Toniolo, direttore della Direzione Regionale Musei della Sardegna, e Luciano Cannas, direttore dei Musei Garibaldini di Caprera, che, alla presenza di autorità civili e militari, guideranno la cerimonia di deposizione delle corone presso la tomba dell’Eroe dei due Mondi.



A seguire, i visitatori potranno conoscere e ammirare, per la prima volta, una significativa esposizione temporanea di libri, tratti dalla ricca collezione appartenuta al Generale, fonte inesauribile di interessanti letture, ora visibili nella nuova Biblioteca allestita e organizzata attraverso un recente progetto di valorizzazione. Tra le opere esposte anche una selezione di volumi inglesi, riviste massoniche, trattati di astronomia, matematica e scienze, testi specializzati in agraria, idraulica e apicoltura e, soprattutto, la Divina Commedia illustrata dal noto incisore francese Gustave Doré, una delle ultime opere lette da Garibaldi che nei suoi ultimi giorni di vita volle vicina, accanto al suo letto.



Nella stessa giornata, le barche appartenute a Giuseppe Garibaldi e a suo figlio Manlio, nello spazio a loro dedicato, saranno al centro di una galleria fotografica che ripropone una serie di vedute e illustrazioni d’epoca di Caprera, tratte dal fondo fotografico del museo, e dei molteplici scatti fotografici contemporanei, con alcune vedute dei Musei Garibaldini, fotografati dal mare, e soprattutto alcuni scorci di Cala Garibaldi, l’insenatura dove un tempo erano ormeggiate le barche dell’eroe dei due mondi. Con la valorizzazione degli spazi espositivi, attraverso un forte impatto visivo, il pubblico verrà coinvolto in un percorso originale che regala emozioni, in un mix tra passato e presente, nei luoghi e paesaggi di Caprera tracciati e fortemente segnati dalla presenza di Giuseppe Garibaldi.