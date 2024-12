Cor 5 giugno 2022 Cade dal kayak, avvolto dalle meduse: sotto shock L´uomo, in stato di shock, non riusciva più a salire sul proprio kayak per mettersi in salvo: provvidenziale il pronto intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco a Porto Conte, che ha evitato il peggio



ALGHERO - Nel pomeriggio di sabato i sommozzatori dei vigili del fuoco di Sassari hanno soccorso una persona in zona Tramariglio, nella rada di Porto Conte ad Alghero. Sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, i Vigili del fuoco hanno portato in salvo un canoista caduto in acqua dal proprio kayak e punto da decine di meduse. Lo sportivo, in stato di shock, non riusciva più a salire sul proprio kayak per mettersi in salvo: provvidenziale il pronto intervento degli operatori sassaresi che ha evitato il peggio.