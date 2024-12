Cor 7 giugno 2022 Bike, enduro, downhill: nuovi sentieri al Parco Nuovi itinerari ciclo-escursionistici nell’Oasi naturalistica “Prigionette”, sul Monte Timodone, alla Torre della Pegna e per Punta del Gallo: saranno presentati ufficialmente alla presenza del sindaco di Alghero



ALGHERO - Il Parco regionale di Porto Conte si arricchisce di nuovi itinerari ciclo-escursionistici nell’Oasi naturalistica “Prigionette” con i tracciati per il bike, l'enduro ed il "downhill" nel Monte Timidone, di nuovi itinerari per la Torre della Pegna e per Punta del Gallo, nonchè di una nuova attrazione per i fotografi naturalisti con la possibilità di ammirare i grifoni dell'area protetta. La novità sarà presentata ufficialmente nel corso di una conferenza nella giornata di venerdì: Interverranno il Sindaco di Alghero Mario Conoci, Il Presidente del Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Raimondo Tilloca, il Direttore Mariano Mariani, i rappresentanti dell'Agenzia Forestas e gli altri rappresentanti delle iniziative in atto.