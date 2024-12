Cor 8 giugno 2022 «Il Forte di Alghero uno scandalo» Il consigliere comunale del gruppo "Per Alghero" ritorna sull´utilizzo del Forte della Maddalenetta di Alghero per deposito di laterizi e cantiere edile e parla di scelta fuori dalla storia: le altre città valorizzano i beni storici



ALGHERO -« In tutte le città del mondo gli Amministratori fanno di tutto per valorizzare i monumenti cittadini in ogni modo. Ad Alghero, invece, l’Amministrazione ha scelto di utilizzare il Forte della Maddalena, monumento storico in pieno centro città, come deposito per materiale di cantiere, mezzi di trasporto e rifiuti di vario genere, con naturalmente l’immancabile contorno di erbacce. Si tratta di una scelta scandalosa, fuori dal tempo». Il consigliere comunale del gruppo "Per Alghero", Pietro Sartore, ritorna sul discutibile utilizzo del Forte della Maddalenetta di Alghero e critica pesantemente l'amministrazione Conoci, ricordando che già diversi mesi fa era stato segnalato l'anomalo utilizzo dei luoghi.