Cor 10 giugno 2022 Alghero: cazzotti per una mancata precedenza Un automobilista è finito in ospedale ad Alghero, in gravi condizioni, dopo una lite con un motociclista, per una mancata precedenza. Denunciato il 62enne autore del pestaggio



ALGHERO - Il diverbio era nato nel primo pomeriggio di giovedì in via XX Settembre. I due contendenti hanno iniziato a insultarsi e sono poi passati dalla parole ai fatti. Ne è nata una scazzottata e, secondo una prima ricostruzione dei fatti acquisita dagli agenti del Commissariato di Alghero, intervenuti sul posto, il conducente dell’auto sarebbe caduto sbattendo la testa e perdendo conoscenza. Trasportato d'urgenza in ospedale, le sue condizioni sono apparse da subito gravi. La polizia, sentiti i testimoni della lite e verificati i fatti, ha denunciato il motociclista 62enne per lesioni. Intanto il ferito resta ricoverato in coma nel reparto Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari.