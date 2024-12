Cor 11 giugno 2022 Election day, Referendum e 65 Comuni al voto Stesso giorno per le amministrative in 65 Comuni e per i Referendum sulla giustizia, la cui validità è legata al raggiungimento del quorum. Appello al voto del Presidente della Regione Sardegna



ALGHERO - Election day anche in Sardegna: stesso giorno per le amministrative in 65 Comuni e per i Referendum sulla giustizia, la cui validità è legata al raggiungimento del quorum (50% degli aventi diritto al voto, più uno). Lo scrutinio del voto comincerà dai referendum, subito dopo la chiusura dei seggi alle 23 di domenica 12 giugno, quello delle Comunali scatterà dalle 14 di lunedì 13.



Sono ben 5 i quesiti sulla giustizia su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi. Col primo si chiede di abrogare la parte della "legge Severino" che prevede l'incandidabilità, l'ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi; il secondo riguarda lo stop al cambio di funzioni tra giudici e Pubblici ministeri e viceversa nella carriera di un magistrato; il terzo elimina l'obbligo per un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio superiore; il quarto chiede di togliere la «reiterazione del reato» dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini; il quinto chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell'operato dei magistrati e della loro professionalità.



«Gli eventi che hanno segnato indelebilmente la storia recente ci hanno insegnato che le difficoltà si superano con senso di responsabilità e unità, indispensabili per raggiungere un obiettivo comune». Con queste parole il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, invita i Sardi a recarsi alle urne per il voto di domenica, e ad esercitare il proprio diritto-dovere di cittadini esprimendosi sui cinque referendum sulla giustizia e, in 65 Comuni, per scegliere i sindaci e i consigli comunali, quindi per decidere il futuro amministrativo dei territori.