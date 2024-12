S.A. 12 giugno 2022 Serata con la Superluna a Bosa Marina Osservare la Superluna è l’evento, organizzato da Tacs Visit e Tours, società che gestisce i Musei Civici di Bosa, e si terrà martedì 14 giugno alle 20,30 a Bosa Marina



BOSA – Una serata speciale, da vivere tra i colori di un tramonto sul mare e la testa rivolta verso l’alto, per osservare la “Superluna” di giugno, accompagnati al telescopio dai responsabili del Planetario de L’Unione Sarda. L’evento, organizzato da Tacs Visit e Tours, società che gestisce i Musei Civici di Bosa, si terrà martedì 14 giugno alle 20,30 a Bosa Marina, immersi nell’oasi verde del Villaggio Turas e rientra tra gli appuntamenti programmati da Astroturismo Sardegna in collaborazione con il Planetario de L’Unione Sarda per l’estate 2022.



«Questo mese arriva uno degli spettacoli più attesi dagli amanti del cielo notturno – spiega l’astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario de L’Unione Sarda – e cioè quel fenomeno che si verifica quando il satellite terrestre, nel giorno della Luna piena, appare più luminoso e più grande del normale, tanto che negli anni ha preso il nome di “Superluna”. La parola si è diffusa per indicare un “plenilunio al perigeo”, cioè una Luna piena che si verifica nel momento di maggior vicinanza fra Luna e Terra, tanto da farci apparire il satellite fino ad un 14 per cento più grande ed un 30 per cento più luminoso».



«I cieli sardi, ed in particolar modo in questa occasione, quello della cittadina sul Temo, rappresentano un osservatorio privilegiato per gli amanti dell’astronomia. Uno spettacolo naturale affascinante e strabiliante – evidenzia Cristina Concu, amministratrice della Tacs Visit e Tours - al quale non potevamo non dedicare una serata che sarà solo la prima di una serie di incontri culturali che abbiamo in programma come direzione dei Musei Civici di Bosa. Grazie alla pulizia dei nostri cieli, certificata a livello internazionale, l’astronomia raccoglie tanti appassionati anche tra i turisti che in questo periodo stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna». Nel corso dell'anno, riportano gli astronomi e astrofisici, la distanza tra Luna e Terra varia da un minimo di 356.400 chilometri al perigeo, ad un massimo di 406.700 chilometri all’apogeo. Questo perché la Luna ruota attorno alla Terra percorrendo un’orbita che non è perfettamente circolare, ma leggermente ellittica.