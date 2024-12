Cor 12 giugno 2022 Alghero saluta Alfonsino Ibba Già Sindaco e consigliere comunale, punto di riferimento politico e culturale per varie generazioni di politici e intellettuali. Lunedì l'ultimo saluto ad Alghero, presso il Cimitero cittadino



ALGHERO - Docente di diritto, storico esponente della sinistra algherese, già Sindaco e consigliere comunale, punto di riferimento politico e culturale per varie generazioni di politici e intellettuali. E' mancato ad Alghero nelle ultime ore Alfonsino Ibba. Nel 2017, insieme agli altri storici Primi cittadini algheresi, uno degli ultimi ingressi in Municipio, su invito dell'allora sindaco Mario Bruno. I funerali avranno luogo lunedì 13 Giugno alle ore 10,15 presso il cimitero di Alghero.



Nella foto: Alfonsino Ibba nel 2017 in Municipio ad Alghero