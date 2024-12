Cor 14 giugno 2022 Alghero: 17 e 24 giugno Anagrafe chiusa Gli uffici dei Servizi Demografici del comune di Alghero saranno chiusi al pubblico per la partecipazione di tutto il personale a due corsi di formazione tenuti dall´ANUSCA



ALGHERO - Nelle giornate di Venerdì 17 giugno 2022 e di Venerdì 24 giugno 2022 gli uffici dei Servizi Demografici del comune di Alghero saranno chiusi al pubblico per la partecipazione di tutto il personale a due corsi di formazione tenuti dall'ANUSCA. Sarà garantita la riapertura dello Stato Civile per le denunce di nascita e morte nelle giornate di sabato 18 giugno 2022 e sabato 25 giugno 2022.