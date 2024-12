S.A. 15 giugno 2022 Due algheresi in Rappresentativa sarda Giacomo Pinna e Nicolò Faedda, dell’Alghero Calcio, rispettivamente capitano degli allievi e capocannoniere del campionato regionale, prenderanno parte al Trofeo Benedetto Piras



ALGHERO - I giovani Giacomo Pinna e Nicolò Faedda, dell’Alghero Calcio, rispettivamente capitano degli allievi e capocannoniere del campionato regionale, prenderanno parte al Trofeo Benedetto Piras, con la maglia della Rappresentativa Sarda allenata da mister Andrea Pia.



Il torneo, in programma dal 14 al 18 Giugno, vedrà la presenza di altre otto Regioni ed un percorso itinerante per la Sardegna con finale prevista il 18 a Cagliari. ”Correttezza, lealtà, spirito di squadra”, questi i valori richiesti dal presidente federale Cadoni, per il Trofeo Benedetto Piras.



Dopo i risultati sul campo, arrivano quelli che rendono sempre particolarmente orgogliosi le società per il lavoro svolto ma anche il giusto riconoscimento per i ragazzi, grazie ai risultati raggiunti sia al livello di squadra sia a livello individuale. La società giallorossa «si congratula con i propri tesserati ed augura a loro ed alla rappresentativa sarda, il meglio per questa competizione».



Nella foto: i due calciatori algheresi convocati