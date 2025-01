Cor 21 giugno 2022 Vetrata sfondata nella notte in via Roma Nuova "spaccata" nel centro di Alghero. Presa di mira la vetrata di un negozio di abbigliamento nella centralissima Via Roma. I malviventi favoriti dal buio dovuto ad un guasto nell´illuminazione pubblica



ALGHERO - Malviventi scatenati ad Alghero. Sfondata nella notte tra lunedì e martedì la vetrata d'ingresso del negozio di abbigliamento della famosa catena "Yamamay", nella centralissima Via Roma. Secondo le prime indiscrezioni il colpo sarebbe stato favorito dal buio pesto in cui si è ritrovato il centro algherese a causa di un improvviso blackout. Si tratta dell'ennesimo furto denunciato negli ultimi mesi in città ai danni di attività commerciali.