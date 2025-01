Cor 21 giugno 2022 Mauro Giorico rinnova col Latte Dolce Tutta la società porge un grosso in bocca al lupo a mister Giorico ed il suo staff per l´incarico, nella convinzione di toglierci delle soddisfazioni. Il commento del Presidente Roberto Fresu



SASSARI - Il Sassari Calcio Latte Dolce è lieto di comunicare che Mauro Giorico sarà la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2022-2023. In attesa di conoscere quale sarà il futuro della società biancoceleste, se nel campionato di Eccellenza o di Serie D, il Sassari Calcio Latte Dolce decide quindi di dare continuità al progetto iniziato lo scorso marzo. Un curriculum di tutto rispetto per l'allenatore biancoceleste, con un passato in Serie C, oltre che in Serie D e in Eccellenza. Adesso il rinnovo con il Sassari Calcio Latte Dolce con tanta voglia di riscatto.



Questo il commento del Presidente Roberto Fresu: «Nella lettera di fine stagione avevo ringraziato mister Giorico ed il suo staff per il lavoro fatto, ma anche per aver conosciuto persone molto professionali e affidabili. Come società non abbiamo avuto altre interlocuzioni con altri allenatori, perché ritenevamo che la nostra priorità fosse trovare l'intesa con mister Giorico».



«L'allenatore algherese ha avuto modo di conoscere il nostro ambiente e ha deciso di sposare il nostro progetto futuro che passa dalla valorizzazione dei giovani al completamento della struttura, dove auspichiamo di tornare a giocare a breve. Siamo contenti che mister Mauro Giorico abbia accettato la nostra proposta, sia se dovessimo giocare in Eccellenza o in serie D. Con lui possiamo aprire un ciclo e non necessariamente i cicli devono avere una scadenza prestabilita quando le persone trovano l'intesa ed un comune denominatore di sviluppo del progetto» chiude il Presidente Roberto Fresu.



In allegato foto di Alessandro Sanna