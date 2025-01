Cor 21 giugno 2022 Billellera Sorso Music Festival Presentata la prima edizione del Billellera Sorso Music Festival: Sul palco di due location d’eccezione sabato e domenica prossimi (25 e 26 giugno), si alterneranno Orchestra d’archi Enarmonia, La Città di Notte, Alek Hidell, SKNT, Forelock & Arawak e Davide Merlini



SORSO - Questa mattina, nella sala delle cerimonie del Palazzo Baronale è stata presentata la prima edizione del “Billellera Sorso Music Festival”, una due-giorni di musica che proporrà mondi musicali diversi con tante eccellenze artistiche, dalla musica classica a quella elettronica. Sul palco di due location d’eccezione sabato e domenica prossimi (25 e 26 giugno), si alterneranno Orchestra d’archi Enarmonia, La Città di Notte, Alek Hidell, SKNT, Forelock & Arawak e Davide Merlini. Con il progetto dell'Amministrazione comunale di Sorso e la direzione artistica del musicista Luigi Frassetto, il Billellera Sorso Music Festival sarà articolato in due giornate - un concerto serale in città, nello scenario che guarda al mare dal Parco di via Europa, e una festa in spiaggia sul litorale, alla Marina di Sorso - offrendo una proposta musicale ad ampissimo raggio il cui comune denominatore è l’alta qualità artistica di ciascuna delle proposte.



«Questa iniziativa vuole avere due fini - ha spiegato il direttore artistico del Festival - uno è quello di mostrare che Sorso è città ma è anche bellissimo litorale da godere, e l’altro è un esperimento prettamente musicale, che vuole mettere insieme mondi musicali diversi e formazioni eterogenee, perché sono convinto che il pubblico può e deve essere uno solo, e per questo senza confini prestabiliti si può iniziare con un’orchestra e finire con un set di elettronica spinta. Porteremo a Sorso dei grandissimi artisti e siamo certi che saranno due serate di grande musica e di scoperta per tanti». «Ci prepariamo ad accogliere il pubblico che seguirà il Festival - aggiunge l’assessore alla Cultura Federico Basciu - convinti del valore e delle potenzialità di una iniziativa che ci permette di mettere insieme una proposta musicale e culturale di altissimo livello. Ad accompagnare le due giornate ci saranno stand enogastronomici espressione del tessuto produttivo locale. Siamo pronti per questa prima edizione ma già proiettati verso una programmazione con cadenza annuale».



Il programma :

25 giugno | Parco di via Europa dalle h 20:30

- Orchestra d’archi Enarmonia. Il programma della serata prevede musiche di Bach, Schubert e l’esecuzione di due brani dei compositori sorsensi Marco Lizzeri e Luigi Frassetto.- La Città di Notte, a metà strada tra canzone italiana e jazz con il cantante e armonicista Diego Pani e Andrea Schirru (pianoforte), Edoardo Meledina (basso) e Frank Stara (batteria).

- Alek Hidell, l’artista più atteso della serata, producer e musicista di Buggerru trapiantato a Milano. La sua musica è un caleidoscopio che va dall’hip hop astratto alle sonorità che rimandano prog anni ‘70 e alla “library music” fino a spingersi verso atmosfere afro e baleariche.



Durante la serata è prevista anche la proiezione di un video di montaggio di vecchi filmati e fotografie di Sorso, prodotto dal videomaker Michele Gagliani in collaborazione con la Cineteca Sarda e la Società Umanitaria di Alghero e musicato dal vivo dall’Orchestra Enarmonia.



26 giugno | Marina di Sorso dalle h 17:00

Dal pomeriggio fino a notte, festa in spiaggia con una serie di dj-set e un live-showcase di Forelock, punta di diamante della scena sassarese. Ad aprire le danze, alle h17:00, l’esperto dj sulcitano SKNT. A seguire il set di punta del programma, il live showcase di Forelock & Arawak.

Sarà poi il turno di Davide Merlini, veterano della scena musicale locale, che farà ballare il pubblico fino a mezzanotte con la sua selezione musicale a 360°.