Garanti dei detenuti, compensi per Alghero e Sassari



ALGHERO - Dalla Regione soldi per i Garanti comunali dei detenuti di Alghero e Sassari. La commissione Seconda (presidente Camilla Soru, Pd) ha espresso parere favorevole all’unanimità a una richiesta della Giunta regionale. Riguarda la distribuzione di 500mila euro, stanziati nell’ultima manovra finanziaria. “I garanti, a oggi istituiti a Sassari, Alghero, Oristano, Uta e Nuoro, non potranno ricevere più del 40 per cento dell’indennità prevista per il Garante regionale dei detenuti. La delibera è stata illustrata dall’assessore Armando Bartolazzi, che ha detto: «Si tratta di un incentivo per la disponibilità offerta, a fronte della complessità e delicatezza dell’incarico».