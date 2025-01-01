Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaCronacaMeteo › Crollo termico e neve in Sardegna
Cor 18:07
Crollo termico e neve in Sardegna
L’avviso della Protezione civile: precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, che potranno assumere carattere nevoso a partire dai 700 metri
Crollo termico e neve in Sardegna

ALGHERO - Crollo delle temperature e neve in Sardegna. Il bollettino fa sapere che a partire dal pomeriggio di domani, venerdì 21 novembre, e fino alla mattina di sabato 22 novembre si prevedono precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno assumere carattere nevoso a partire dai 700 m, con cumulati al suolo di pochi cm al di sotto dei 1000 metri. Le nevicate - riporta l’avviso della Protezione civile regionale - potranno localmente e temporaneamente interessare quote inferiori nel corso di precipitazioni più intense nelle aree del Marghine-Goceano, Limbara e Linas.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/11Pioggia, lungomare di Alghero in tilt
29/10Allerta temporali nell´Oristanese
27/10Vento e mareggiate: allerta meteo
10/9Auto bloccate e case allagate al Lido
26/8Caldo torrido: nuova allerta incendi nell´Isola
13/8Ferragosto bollente in tutta l´Isola
6/8Torna l´anticiclone africano, Isola sino a 40 gradi
21/7Bolla rovente in arrivo in Sardegna
18/7Anticiclone africano, caldo record per 5 giorni
25/6Allerta caldo: fino a 40° nelle zone interne dell´Isola
« indietro archivio meteo »
18 novembre
Addio Tommy, Alghero incredula
20 novembre
Nasce Fertilia Grandi eVenti
19 novembre
Giovani e droga: la storia di una madre allo Scientifico



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)