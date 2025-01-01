Cor 18:07 Crollo termico e neve in Sardegna L’avviso della Protezione civile: precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, che potranno assumere carattere nevoso a partire dai 700 metri



ALGHERO - Crollo delle temperature e neve in Sardegna. Il bollettino fa sapere che a partire dal pomeriggio di domani, venerdì 21 novembre, e fino alla mattina di sabato 22 novembre si prevedono precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno assumere carattere nevoso a partire dai 700 m, con cumulati al suolo di pochi cm al di sotto dei 1000 metri. Le nevicate - riporta l’avviso della Protezione civile regionale - potranno localmente e temporaneamente interessare quote inferiori nel corso di precipitazioni più intense nelle aree del Marghine-Goceano, Limbara e Linas.