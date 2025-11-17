Cor 13:09 Nuova Tv per la sala d’attesa di Medicina Donazioni ad Alghero e nel Presidio sanitario di Ploaghe da parte della società Devera srls di Sassari. La Asl ha formalizzato la donazione con la delibera n. 440 del 21/10/2025



ALGHERO - Tre maxi schermo per le sale d’attesa della Sc di Medicina dell’ospedale di Alghero e del Presidio sanitario di assistenza primaria a degenza breve/Ospedale di Comunità di Ploaghe è la donazione che in questi giorni è stata ufficializzata alla Direzione della Asl di Sassari e alle strutture con la posa dei monitor. Autore della donazione è la società Devera srls di Sassari. “«Apprezziamo particolarmente i gesti di sensibilità nei confronti dei pazienti e, con essi, l’attenzione e il valore che vengono dati al nostro impegno quotidiano. Per questo desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento alla società che ha deciso di devolvere la donazione destinandola ad un luogo di cura che ospita una fetta particolarmente fragile della popolazione», spiega la Direzione aziendale della Asl di Sassari. La Asl di Sassari ha formalizzato la donazione con la delibera n. 440 del 21/10/2025.