Nuova Tv per la sala d'attesa di Medicina
Cor 13:09
Nuova Tv per la sala d’attesa di Medicina
Donazioni ad Alghero e nel Presidio sanitario di Ploaghe da parte della società Devera srls di Sassari. La Asl ha formalizzato la donazione con la delibera n. 440 del 21/10/2025
Nuova <i>Tv</i> per la sala d’attesa di Medicina

ALGHERO - Tre maxi schermo per le sale d’attesa della Sc di Medicina dell’ospedale di Alghero e del Presidio sanitario di assistenza primaria a degenza breve/Ospedale di Comunità di Ploaghe è la donazione che in questi giorni è stata ufficializzata alla Direzione della Asl di Sassari e alle strutture con la posa dei monitor. Autore della donazione è la società Devera srls di Sassari. “«Apprezziamo particolarmente i gesti di sensibilità nei confronti dei pazienti e, con essi, l’attenzione e il valore che vengono dati al nostro impegno quotidiano. Per questo desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento alla società che ha deciso di devolvere la donazione destinandola ad un luogo di cura che ospita una fetta particolarmente fragile della popolazione», spiega la Direzione aziendale della Asl di Sassari. La Asl di Sassari ha formalizzato la donazione con la delibera n. 440 del 21/10/2025.
18 novembre
Addio Tommy, Alghero incredula
20 novembre
Nasce Fertilia Grandi eVenti
19 novembre
Giovani e droga: la storia di una madre allo Scientifico



