Iscrizioni per i Piccoli Candelieri

SASSARI - Sul sito del Comune di Sassari sono pubblicati avviso e moduli per iscriversi alla XXIII Discesa dei Piccoli Candelieri. Ritorna, dopo 2 anni di pausa forzata, l’attesa manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Intergremio Città di Sassari, e quest’anno si terrà il 4 agosto. L'evento, che si svolgerà a partire dalle 18, è riservato ai nati e alle nate tra gli anni 2009 e 2020. I genitori potranno fare richiesta di partecipazione presentando l'apposito modulo negli uffici dell'Intergremio Città di Sassari a partire dal 27 giugno fino al 29 luglio, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20. Nel bando sono pubblicati i requisiti per la partecipazione e il percorso della piccola discesa.