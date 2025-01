S.A. 24 giugno 2022 Guardia di Finanza compie 248 anni In Sardegna le celebrazioni hanno avuto inizio a Cagliari con la deposizione di una corona di alloro in omaggio al monumento dedicato alla memoria dei caduti della Guardia di Finanza



ALGHERO - La Guardia di Finanza compie 248 anni. In Sardegna le celebrazioni hanno avuto inizio con la deposizione di una corona di alloro in omaggio al monumento dedicato alla memoria dei caduti della Guardia di Finanza presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Efisio Satta”, presieduta dal Comandante Regionale, Generale di Divisione Gioacchino Angeloni, accompagnato dal Comandante Provinciale Cagliari, Generale di Brigata Massimiliano Mora, i Comandanti di Corpo e una rappresentanza dei

militari in servizio e in congedo, accompagnati dalle note de “La leggenda del Piave” e del Silenzio d’ordinanza. Sono quindi proseguite con la cerimonia militare, svoltasi a Cagliari nella suggestiva cornice

del Molo “Ichnusa” alla quale hanno preso parte le massime Autorità regionali civili, militari e religiose.



Dopo la lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, ha preso la parola il Generale Angeloni che, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la calorosa partecipazione all’evento, ha tracciato un bilancio dei risultati di servizio conseguiti dal Corpo dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2022, con particolare riferimento al contrasto degli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica, della criminalità organizzata ed economico-finanziaria oltre che la lotta all’evasione, all’elusione e

alle frodi fiscali a protezione e a tutela dei cittadini onesti e degli operatori rispettosi delle regole.



Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, accogliendo la proposta del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, finalizzata ad adeguare l’architettura dei Reparti del Corpo alle accresciute esigenze di sicurezza economica e finanziaria della

Guardia di Finanza Sardegna, ha disposto l’elevazione al rango di Generale di Brigata del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari ed al rango di Compagnia delle Tenenze di Tempio Pausania, Porto Torres, Arbatax e Iglesias con il potenziamento dei rispettivi organici, mentre è in valutazione l’apertura della Tenenza di Santa Teresa di Gallura.

A seguire, sono state consegnate le ricompense individuali per atti di eccezionale coraggio e di ordine morale per lodevole comportamento e particolare rendimento in servizio posti in essere da finanzieri in forza nei Reparti dell’Isola.



Al termine della cerimonia, sulle note dell’Inno Nazionale eseguito dalla Banda Musicale della Brigata Sassari, è stato ammainato il Tricolore presente sul Molo e sulle Unità Navali del Corpo - il Pattugliatore veloce classe Di Bartolo P.V.7 “Paolini” ed il Guardacoste G.130 classe Bigliani “Vice Brigadiere De Falco” – schierate nel dispositivo, salutato dal passaggio dell’elicottero Agusta Westland 139 della Sezione Aerea di Elmas. Gli ospiti hanno quindi avuto la possibilità di visitare l’area museale allestita per l’occasione, con l’esposizione di cimeli in ricordo della “Battaglia del Solstizio”, svolta dal 13 al 24 giugno 1918.

La brillante condotta del VII Battaglione, le cui virtu’ militari onorano le Fiamme Gialle, è stata riconosciuta con la concessione di una Medaglia di Bronzo al Valor Militare e, soprattutto, con la scelta della data in cui celebrare l’anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, fissata tradizionalmente al 21 giugno.