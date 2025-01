S.A. 24 giugno 2022 Rimozione amianto, in arrivo contributi Il contributo, erogabile fino ad un massimo di 15mila euro viene assegnato per un importo pari al 60% delle spese ammissibili. I fondi a disposizione per il finanziamento di interventi eseguiti nei 66 Comuni dell´area Nord-Ovest ammontano complessivamente a €1.317.979,14



SASSARI - La provincia di Sassari ha stanziato, anche quest’anno, le risorse necessarie a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. I fondi a disposizione per il finanziamento di interventi eseguiti nei 66 Comuni dell'area Nord-Ovest ammontano complessivamente a €1.317.979,14 in considerazione della popolazione residente nonché del numero dei piani di lavoro presentati dalla provincia. Il bando per la concessione di contributi è stato pubblicato in questi giorni e si possono già inoltrare le domande. Possono accedervi i proprietari di un immobile, sito nel territorio della Provincia di Sassari area Nord-Ovest, in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie e che ottengano permesso di costruire o presentino segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), se richiesto dalla normativa urbanistica vigente, per interventi che prevedono la bonifica di materiali contenenti amianto.



Possono presentare domanda anche coloro che abbiano la sola disponibilità di un immobile (locatari, comodatari, usufruttuari ecc.) sito nel territorio della Provincia di Sassari. I contributi sono destinati a edifici o strutture residenziali e loro pertinenza ma anche a negozi, piccole attività commerciali e artigianali, edifici a uso agricolo, industriale, dismessi e a tutti gli edifici di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 101/2003, Allegato A, Categoria 2.



Il contributo, erogabile fino ad un massimo di € 15.000,00, viene assegnato per un importo pari al 60% delle spese ammissibili che riguardano: predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e sicurezza), progettazione (esclusivamente per l’intervento di rimozione o bonifica dell’amianto) e predisposizione del Piano di lavoro da presentare alla ASL (ex art. 256 del D. Lgs. 81/2008); attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato, operazioni di recupero tramite processo di inertizzazione presso impianto autorizzato e smaltimento presso discarica autorizzata. Il termine entro il quale sarà consentito l’inserimento dei dati e della documentazione richiesta è fissato dalle ore 12:00 del 20/06/2022 sino alle ore 12:00 del 20/09/2022.