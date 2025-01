Cor 25 giugno 2022 Fienile in fiamme a Ozieri Forti danni per la struttura, ed un mezzo agricolo ricoverato all´interno. Non si segnalano danni a persone e animali. Sulle cause indagano anche i Carabinieri presenti sul posto



OZIERI - A partire dall'1.00 circa di questa mattina la squadra dei vigili del fuoco di Ozieri assieme ad una squadra di supporto da Sassari é intervenuta in agro di Mores per un incendio di un fienile di circa 300 mq. Forti danni per la struttura, ed un mezzo agricolo ricoverato all'interno. Non si segnalano danni a persone e animali. Sulle cause indagano anche i Carabinieri presenti sul posto.