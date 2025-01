Cor 28 giugno 2022 Giovedì c´è il Consiglio regionale

Giuramento per Marco Tedde (Fi) Riprendono dalla giornata odierna i lavori delle commissioni permanenti del Consiglio regionale sardo. Giovedì la convocazione dell'aula dopo una lunga pausa, attesa per l´ingresso dell´ex sindaco di Alghero



CAGLIARI - Riprendono dalla giornata odierna (martedì 28 giugno) i lavori delle commissioni permanenti del Consiglio, tutte impegnate nell’esame dell’assestamento di bilancio (Dl n.335) per le parti di competenza. Il provvedimento sarà presentato nel pomeriggio in commissione Bilancio dall’assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino.



Il Disegno di legge 335 completerà il suo iter con i pareri della commissione Autonomia, Pubblica Istruzione e Lavoro (con audizione dell’assessore Andrea Biancareddu), Governo del Territorio, Attività produttive e Sanità. In quest’ultima commissione è prevista l’audizione dell’assessore Mario Nieddu, sia per l’assestamento di bilancio che per la Pl n.336 che proroga i contratti del personale sanitario assunto per le attività di contrasto all’emergenza Covid.



Prevista invece per la giornata di giovedì 30 giugno 2022 (dalle ore 10.30) la seduta del Consiglio regionale dopo una lunga pausa. Primo adempimento all'ordine del giorno la sostituzione del Consigliere regionale Antonello Peru ed il conseguente giuramento per l'algherese Marco Tedde (Forza Italia), che siederà sugli scranni di via Roma per il prosieguo della legislatura dopo la prima esperienza del 2014.



Nella foto: Marco Tedde in Consiglio regionale