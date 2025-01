S.A. 29 giugno 2022 Cade una turista, ambulanza fermata dai tavolini E´ accaduto ieri notte nel centro storico di Alghero. L´episodio riporta ancora una volta all´attenzione pubblica il tema dei suoli pubblici in città



ALGHERO - Una signora cade all'uscita di un ristorante e viene soccorsa dagli operatori sanitari arrivati con un'ambulanza costretta a fermarsi qualche metro prima, poichè impossibilitata a proseguire a causa dei tavolini disposti alla rinfusa nella via (nella foto). E' accaduto ieri notte nel centro storico di Alghero. L'episodio riporta ancora una volta all'attenzione pubblica il tema dei suoli pubblici e della deregulation in città. Nell'agenda politica il tema è caldo: da una parte tutelare con attenzione le esigenze delle imprese provate da due anni molto difficili a causa della pandemia, ma anche quelle dei cittadini e dei visitaori che meritano spazi ordinati, funzionali e sicuri.