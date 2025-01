S.A. 6 luglio 2022 Grimaldi, selezioni per camerieri a bordo Il personale di bordo è richiesto per la nave Cruise Barcellona. La chiamata d´imbarco è fissata per l´8 luglio alle 10 nella sede della Capitnaeria di Porto Torres



PORTO TORRES - Grimaldi cerca 5 camerieri per la nave Cruise Barcellona. La chiamata d'imbarco è fissata per l'8 luglio alle 10 nella sede della Capitnaeria di Porto Torres.