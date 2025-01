S.A. 29 giugno 2022 Per Jestcost Alghero è la città sarda più ambita I dati del motore di ricerca che analizzano i risultati delle ricerche di alloggi tra il 1 e il 31 luglio indicano che tre località della Sardegna risultano tra le 35 più ambite, con Alghero al 14esimo posto, Olbia al 18esimo e Cagliari al 32esimo



ALGHERO - Le vacanze sono arrivate per migliaia di italiani e quest'anno al momento sembra che siano senza tante restrizioni dovute al coronavirus, cosa che sta facendo sì che molti si prendano qualche giorno di ferie più volentieri. La crisi economica sembra però far prediligere ai turisti le destinazioni nazionali, molto di più di quelli internazionali.



Il motore di ricerca di hotel e voli Jestcost ha verificato che le ricerche di alloggi nel mese di luglio 2022 sono triplicate rispetto allo scorso anno, quando c'era ancora una certa incertezza tra i viaggiatori a causa del virus. Quasi 3 utenti su quattro (73%) hanno cercato destinazioni nazionali mentre solo il 27% ha scelto destinazioni internazionali.



In termini di preferenze, sembra che gli italiani vogliano ancora sole e sabbia, evidenziando queste destinazioni nelle loro ricerche (69%) rispetto a chi preferisce le destinazioni interne (31%). I dati che analizzano i risultati delle ricerche di alloggi tra il 1 e il 31 luglio indicano che tre località della Sardegna risultano tra le 35 più ambite, con Alghero al 14esimo posto, Olbia al 18esimo e Cagliari al 32esimo.