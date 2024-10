Cor 5 luglio 2022 Secal: Monfardino presidente Ritorna il Cda. Finisce l´era Moretti nella partecipata comunale per la gestione delle entrate tributarie. Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da Anna Monfardino (presidente), Alessandro Balzani e Salvatore Angius



ALGHERO - Il dado è tratto. La Secal cambia ancora una volta pelle e nonostante l'indirizzo consolidato del Governo indichi e prediliga l'amministratore unico per le società totalmente partecipate dagli enti pubblici, il Comune di Alghero sceglie di ritornare al Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.



Finisce così l'era di Paolo Moretti in Secal, la società a totale capitale pubblico per la gestione delle entrate tributarie di Alghero, amministratore unico dal 2018. A lui va dato il merito di aver traghettato la partecipata comunale fuori dalle sabbie mobili nel difficile periodo coinciso con l'affidamento esterno della riscossione.



Dopo lunga discussione interna alla maggioranza, all'indomani dell'approvazione del bilancio, il sindaco ha nominato il nuovo Cda, presieduto dalla mediatrice civile Anna Manfardino (in quota Udc). Con lei i due membri Salvatore Angius (Psd'Az-Lega) e Alessandro Balzani (Fi). Con la nuova nomina si chiude, per il momento, una delicata fase che aveva visto momenti di contrapposizione importanti a causa dell'assenza dell'Udc dall'esecutivo.



Nella foto: il commercialista Paolo Moretti