S.A. 8 luglio 2022 Apre corso di laurea di Design

35 posti ad Alghero Tratto peculiare del progetto formativo è una diretta corrispondenza con le esigenze espresse dagli attori operanti sul territorio: imprese e operatori economici, enti locali



Quotidiano di Alghero. Riguardo al nuovo corso, il modello formativo alla base del progetto didattico è di tipo interdisciplinare e basato su un rapporto dialettico tra teoria e pratica, proiettandosi con decisione sulla componente operativa. L’impostazione didattica abbraccia i due ambiti del design di prodotto e della comunicazione, articolando, a partire da questa base, l’attività formativa su una pluralità di ulteriori aspetti caratteristici della professionalità del designer contemporaneo: il design strategico e dei servizi, l’exhibit design, la progettazione audiovisiva, la progettazione di eventi culturali, l’info-design e la promozione e comunicazione integrata sui nuovi media. Pur guardando alla dimensione globale delle competenze che oggi definiscono il profilo del designer, ed in linea con l’attenzione verso i collegamenti e le contaminazioni internazionali, il progetto didattico non si dimentica delle caratteristiche peculiari della sfera regionale della Sardegna.



In questa direzione, il corso è orientato alla formazione di una figura di designer ibrido, capace di affrontare in modo versatile compiti progettuali diversi. Un professionista-innovatore che si pone soprattutto come facilitatore di processo. Per la dimensione regionale, ciò può significare sviluppare competenze nel design di un prodotto 'leggero’, anche legato alla reinterpretazione dei motivi tradizionali dell’artigianato; nel design della comunicazione di identità; nel design di servizi per la promozione culturale e per il turismo, per il commercio e per il pubblico; e nel design strategico. Tratto peculiare del progetto formativo è una diretta corrispondenza con le esigenze espresse dagli attori operanti sul territorio: imprese e operatori economici, enti locali. L’obiettivo di garantire un dialogo diretto e continuativo con questi operatori si attua nel progetto in una dorsale applicativa basata sui workshop annuali, su una serie di tirocini mirati, da cui far scaturire occasioni applicative che potranno essere ulteriormente elaborate nei laboratori di sintesi finale e nel progetto di fine carriera.



In sintesi, il profilo di riferimento del progetto formativo è quello di un progettista-consulente dotato di familiarità con i processi ideativi, realizzativi e distributivi della progettazione di beni e servizi e con le tecniche, i linguaggi e le attuali modalità di comunicazione. Quello di un operatore ugualmente dotato di strumenti tecnici e culturali, in cui la combinazione tra la sensibilità culturale e una capacità critica, possa sposarsi alla piena consapevolezza delle attuali condizioni produttive e distributive, per entrare in relazione con realtà produttive a livello regionale, nazionale e internazionale, cui offrire visione strategica, capacità di innovazione, creatività. I posti disponibili sono 35 (bando: https://www.uniss.it/bandi/bando-lammissione-al-corso-di-laurea-design-classe-l-04) ALGHERO - Nel Dipartimento di Architettura di Alghero verrà inaugurato a partire da quest'anno il Corso di laurea in Design, come anticipato nei mesi scorsi dal direttore Emilio Turco nell' intervista al. Riguardo al nuovo corso, il modello formativo alla base del progetto didattico è di tipo interdisciplinare e basato su un rapporto dialettico tra teoria e pratica, proiettandosi con decisione sulla componente operativa. L’impostazione didattica abbraccia i due ambiti del design di prodotto e della comunicazione, articolando, a partire da questa base, l’attività formativa su una pluralità di ulteriori aspetti caratteristici della professionalità del designer contemporaneo: il design strategico e dei servizi, l’exhibit design, la progettazione audiovisiva, la progettazione di eventi culturali, l’info-design e la promozione e comunicazione integrata sui nuovi media. Pur guardando alla dimensione globale delle competenze che oggi definiscono il profilo del designer, ed in linea con l’attenzione verso i collegamenti e le contaminazioni internazionali, il progetto didattico non si dimentica delle caratteristiche peculiari della sfera regionale della Sardegna.In questa direzione, il corso è orientato alla formazione di una figura di designer ibrido, capace di affrontare in modo versatile compiti progettuali diversi. Un professionista-innovatore che si pone soprattutto come facilitatore di processo. Per la dimensione regionale, ciò può significare sviluppare competenze nel design di un prodotto 'leggero’, anche legato alla reinterpretazione dei motivi tradizionali dell’artigianato; nel design della comunicazione di identità; nel design di servizi per la promozione culturale e per il turismo, per il commercio e per il pubblico; e nel design strategico. Tratto peculiare del progetto formativo è una diretta corrispondenza con le esigenze espresse dagli attori operanti sul territorio: imprese e operatori economici, enti locali. L’obiettivo di garantire un dialogo diretto e continuativo con questi operatori si attua nel progetto in una dorsale applicativa basata sui workshop annuali, su una serie di tirocini mirati, da cui far scaturire occasioni applicative che potranno essere ulteriormente elaborate nei laboratori di sintesi finale e nel progetto di fine carriera.In sintesi, il profilo di riferimento del progetto formativo è quello di un progettista-consulente dotato di familiarità con i processi ideativi, realizzativi e distributivi della progettazione di beni e servizi e con le tecniche, i linguaggi e le attuali modalità di comunicazione. Quello di un operatore ugualmente dotato di strumenti tecnici e culturali, in cui la combinazione tra la sensibilità culturale e una capacità critica, possa sposarsi alla piena consapevolezza delle attuali condizioni produttive e distributive, per entrare in relazione con realtà produttive a livello regionale, nazionale e internazionale, cui offrire visione strategica, capacità di innovazione, creatività. I posti disponibili sono 35 (bando: https://www.uniss.it/bandi/bando-lammissione-al-corso-di-laurea-design-classe-l-04)