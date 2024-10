S.A. 8 luglio 2022 Teatro d´estate a Lo Quarter Si parte domenica 10 luglio alle 21 con Michela Giraud: Rimandata la tournée de "La storia di Re Lear" con Vanessa Scalera, sbarca ad Alghero giovedì 11 agosto alle 21 Giampaolo Morelli con il suo nuovo comedy spech "Scomode verità e 3 storie vere"



ALGHERO - Ironia al femminile tra epopee cavalleresche e favole moderne con un omaggio in musica a Franco Battiato: parata di stelle nell'Estate 2022 a Lo Quarter di Alghero firmata CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo della Fondazione Alghero, con il patrocinio e il sostegno della Regione Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione di Sardegna. Cinque titoli in cartellone tra luglio e settembre inseriti nella ricca programmazione della stagione più calda sulla Riviera del Corallo, tra danza e musica, sapienti intrecci fra letteratura e teatro e strali satirici e pungente umorismo nello stile del cabaret.



Tra i protagonisti Michela Giraud, artista di punta della nuova comicità italiana, per l'unica data nell'Isola de “La verità, nient'altro che la verità. Lo giuro... Reloaded!”, la cantautrice Alice con un originale tributo a Battiato, Moni Ovadia protagonista con il cantastorie siciliano Mario Incudine e il musicista Antonio Vasta di “Baiardo e Brigliadoro / Cavalli e paladini dall'Opera dei Pupi”, Giampaolo Morelli (il commissario Coliandro nell'omonima serie televisiva) con il suo nuovo spettacolo “Scomode verità e 3 storie vere” e l'attrice-danzatrice Silvia Battaglio, che porta in scena la fiaba noir di Barbablù da Charles Perrault ne “La Sposa Blu”.



Viaggio tra storie fantastiche e archetipi dell'immaginario, canzoni d'autore e melodie popolari, racconti tragicomici e fughe dall'incubo per un'Estate 2022 ricca di emozioni con alcune delle produzioni più interessanti d'oltre Tirreno: il programma di spettacoli en plein air nella città catalana, nella suggestiva cornice de Lo Quarter, si arricchisce di nuovi imperdibili appuntamenti nel segno della cultura e della bellezza.



Nella foto: Giampaolo Morelli