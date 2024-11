Cor 15 luglio 2022 Giuseppe Fadda commissario Dem Nominati direttamente da Roma i sub-commissari provinciali per il tesseramento in Sardegna che affiancheranno i segretari di federazione. Per Sassari c´è l´algherese Giuseppe Fadda



SASSARI - Il commissario per il Pd Sardegna, Enrico Borghi, ha provveduto nei giorni scorsi alla nomina di subcommissari ad acta per il tesseramento, che affiancheranno i segretari provinciali del Pd sardo (Francesco Lilliu, Cagliari; Daniele Reginali, Carbonia-Iglesias; Tiziana Meloni, Ogliastra; Luigi Piano, Medio Campidano; Giuseppe Ciccolini, Nuoro; Tomaso Visicale, Olbia; Alberto Boasso, Oristano; Giampiero Cordedda, Sassari).



Si tratta di Marinella Boi e Efisio Demuru per la Federazione di Cagliari; Monica Marongiu per la Federazione di Carbonia-Iglesias; Enrico Pusceddu e Cristina Zedda per la Federazione di Medio Campidano; Luca Pirisi e Paolo Tosciri per la Federazione di Nuoro; Maddalena Corda e Pietro Itali per la Federazione di Olbia; Roberto Marongiu e Roberto Martani per la Federazione di Oristano e Piero Carta per la Federazione di Ogliastra.



Per la Federazione di Sassari la scelta è ricaduta sull'algherese Giuseppe Fadda, già consigliere provinciale, assessore e vicesindaco ad Alghero, in aula fino al 2019 con la maggioranza guidata dall'ex sindaco Mario Bruno. I sub-commissari avranno il compito di organizzare e gestire la campagna di tesseramento 2022 in stretto raccordo con i rispettivi segretari di federazione e circoli, ai fini dello svolgimento dei prossimi congressi territoriali e regionale, dando così maggiore impulso alla fase di tesseramento.



Nella foto: l'algherese Giuseppe Fadda, sub-commissario per il tesseramento in provincia di Sassari