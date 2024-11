S.A. 15 luglio 2022

Scuole specializzazione, 74 mln in tre anni

Approvato in via definitiva la programmazione della spesa per l’assegnazione delle borse di studio regionali per la formazione specialistica sanitaria in area medica e non medica.

CAGLIARI - La Giunta Solinas, su proposta dell’assessore della Sanità, Mario Nieddu, ha approvato in via definitiva la programmazione della spesa per l’assegnazione delle borse di studio regionali per la formazione specialistica sanitaria in area medica e non medica. Oltre 74 milioni di euro i fondi stanziati per il triennio 2022-2024, risorse che, nell’anno in corso, oltre a sostenere le borse già attive, finanzieranno 224 nuovi contratti di formazione per gli iscritti al primo anno delle scuole di specializzazione in area medica e 79 borse di studio per gli specializzandi in area sanitaria non medica (cioè la formazione specialistica di farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi e veterinari).



«Abbiamo ripreso a investire con forza sul nostro sistema sanitario, a partire dalla formazione dei giovani, con un netto cambio di rotta rispetto al passato. Decenni di mancata programmazione hanno portato alle gravi carenze che oggi pesano ovunque e in particolare sull’assistenza nei piccoli centri - dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas -. Stiamo gettando solide basi su cui costruire il futuro della nostra sanità, impegnando centinaia di milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture, come gli ospedali e le case della comunità, e dotare i nostri presidi con le più moderne tecnologie».