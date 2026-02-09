Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariEconomiaCommercio › Roadshow su IA per le imprese sarde
S.A. 16:00
Roadshow su IA per le imprese sarde
A febbraio, due tappe in Sardegna dedicate a “AI e PMI: soluzioni pratiche con AI Agents”, per accompagnare le aziende nell’adozione concreta dell’Intelligenza Artificiale
Roadshow su <i>IA</I> per le imprese sarde

SASSARI – Webidoo Spa, digital company specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per l’evoluzione digitale delle aziende, annuncia un roadshow in Sardegna dedicato all’Intelligenza Artificiale applicata alle imprese, realizzato in partnership con Confcommercio Nord Sardegna. L’iniziativa si articola in due appuntamenti sul territorio regionale e nasce con l’obiettivo di offrire a PMI e grandi aziende strumenti concreti, casi reali e soluzioni operative per integrare l’AI nei propri processi di business. Il roadshow, dal titolo “AI e PMI: soluzioni pratiche con AI Agents”, si concentra sull’applicazione reale delle tecnologie più avanzate all’interno delle imprese medie e grandi, in ambiti chiave come ottimizzazione dei processi, export, marketing personalizzato e crescita commerciale anche attraverso le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

Gli appuntamenti prevedono una combinazione di contenuti strategici, demo operative e testimonianze imprenditoriali, con un’attenzione particolare alla trasferibilità immediata delle soluzioni presentate. Gli incontri saranno di 2 ore ciascuno, seguiti da un’ora di networking con sessioni di speed meeting per approfondimenti. In programma anche interventi dedicati al contesto dell’adozione dell’AI in Italia e all’utilizzo degli AI Agents nelle aziende. «La Sardegna è una terra di imprese resilienti, visionarie e pronte a innovare” dice Egidio Murru, Co - Founder e Top Clients Manager di Webidoo. “Portare qui un roadshow sull’intelligenza artificiale non è solo un’opportunità tecnologica, è un atto di fiducia nelle capacità di crescita del territorio. Con Webidoo e Confcommercio vogliamo dimostrare che anche da qui si può guidare il cambiamento, con soluzioni pratiche e subito applicabili». Le tappe del roadshow: Sassari – 12 febbraio ore 9, “AI Agents per l’Efficienza Operativa nelle PMI del Nord-Ovest”, nella sede Confcommercio Nord Sardegna; ad Olbia il 25 febbraio, alle ore 9.30, “Digital & AI Marketing per Horeca e Turismo: come crescere con Jooice e Groow”, nella sede Confcommercio Olbia.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/2/2026
Fondo Fiere da 250mila euro
Il bando è rivolto alle imprese attive iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Sassari con sede legale nel territorio di competenza: L´iniziativa mira a facilitare la partecipazione a fiere e mostre attraverso contributi a fondo perduto
30/1Sport: bandi per imprese ed esperti in Sardegna
30/1Nel 2025 Nord traina l´Isola: +1,55%, flop negozi su turismo
29/1Camera Commercio: nuovi servizi digitali
3/1Da oggi al via i saldi in Sardegna
26/12Ccn, Occhioni: fondi insufficienti
24/12Suolo pubblico: via alle domande
22/12Porto Torres punta sul commercio locale a Natale
18/12Imprese del Nuorese: pubblicati i bandi 2026
18/12Saldi invernali al via il 3 gennaio in Sardegna
16/12«Mercato primo pescato, identità da tutelare»
« indietro archivio commercio »
11 febbraio
Blitz Carabinieri: fermati in 4 al Lido
10 febbraio
Olive, sfondata la vetrata nella notte
11 febbraio
Nuovi direttori ad Oncologia ed Endocrinologia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)