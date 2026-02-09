S.A. 16:00 Roadshow su IA per le imprese sarde A febbraio, due tappe in Sardegna dedicate a “AI e PMI: soluzioni pratiche con AI Agents”, per accompagnare le aziende nell’adozione concreta dell’Intelligenza Artificiale



SASSARI – Webidoo Spa, digital company specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per l’evoluzione digitale delle aziende, annuncia un roadshow in Sardegna dedicato all’Intelligenza Artificiale applicata alle imprese, realizzato in partnership con Confcommercio Nord Sardegna. L’iniziativa si articola in due appuntamenti sul territorio regionale e nasce con l’obiettivo di offrire a PMI e grandi aziende strumenti concreti, casi reali e soluzioni operative per integrare l’AI nei propri processi di business. Il roadshow, dal titolo “AI e PMI: soluzioni pratiche con AI Agents”, si concentra sull’applicazione reale delle tecnologie più avanzate all’interno delle imprese medie e grandi, in ambiti chiave come ottimizzazione dei processi, export, marketing personalizzato e crescita commerciale anche attraverso le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.



Gli appuntamenti prevedono una combinazione di contenuti strategici, demo operative e testimonianze imprenditoriali, con un’attenzione particolare alla trasferibilità immediata delle soluzioni presentate. Gli incontri saranno di 2 ore ciascuno, seguiti da un’ora di networking con sessioni di speed meeting per approfondimenti. In programma anche interventi dedicati al contesto dell’adozione dell’AI in Italia e all’utilizzo degli AI Agents nelle aziende. «La Sardegna è una terra di imprese resilienti, visionarie e pronte a innovare” dice Egidio Murru, Co - Founder e Top Clients Manager di Webidoo. “Portare qui un roadshow sull’intelligenza artificiale non è solo un’opportunità tecnologica, è un atto di fiducia nelle capacità di crescita del territorio. Con Webidoo e Confcommercio vogliamo dimostrare che anche da qui si può guidare il cambiamento, con soluzioni pratiche e subito applicabili». Le tappe del roadshow: Sassari – 12 febbraio ore 9, “AI Agents per l’Efficienza Operativa nelle PMI del Nord-Ovest”, nella sede Confcommercio Nord Sardegna; ad Olbia il 25 febbraio, alle ore 9.30, “Digital & AI Marketing per Horeca e Turismo: come crescere con Jooice e Groow”, nella sede Confcommercio Olbia.