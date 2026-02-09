Cor 18:30 Alghero: al Civile di celebra la Giornata mondiale del Malato Domani, al piano terra dell’ospedale “Civile”, sarà il vescovo della Diocesi, monsignor Mauro Maria Morfino, accompagnato dal cappellano, padre Andrea Ruggin, a officiare la celebrazione eucaristica, alla quale sono invitati gli operatori sanitari, pazienti e malati e loro familiari



SASSARI 10 febbraio 2026 – La Asl di Sassari celebra la XXXIV giornata mondiale del Malato: si svolgerà domani all’ospedale “Civile” di Alghero la celebrazione eucaristica a cura della Diocesi di Alghero-Bosa. Domani, al piano terra dell’ospedale “Civile”, sarà il vescovo della Diocesi, monsignor Mauro Maria Morfino, accompagnato dal cappellano, padre Andrea Ruggin, a officiare la celebrazione eucaristica, alla quale sono invitati gli operatori sanitari, pazienti e malati e loro familiari. Quest’anno il tema della giornata è la “La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro”: il tema, mettendo al centro la figura evangelica del samaritano che manifesta l’amore prendendosi cura dell’uomo sofferente caduto nelle mani dei ladri, vuole sottolineare l’importanza dell’amore verso il prossimo. La Giornata Mondiale del Malato, istituita da san Giovanni Paolo II nel 1992, vuole essere un momento di riflessione per tutta la comunità ecclesiale e per la società civile. L’appuntamento è fissato per le ore 16.00 nella hall al piano terra dell’ospedale Civile di Alghero.