Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariAmbienteManifestazioni › A Osilo un carnevale nel bosco
S.A. 12:11
A Osilo un carnevale nel bosco
Il bosco di Badu Canu, a Osilo, accoglie La Parata delle Maschere Selvatiche, un evento esperienziale pensato per famiglie e bambini a partire dai tre anni: un carnevale in natura, un rito collettivo immerso nel paesaggio, dove teatro, cammino, laboratori artistici e immaginazione si intrecciano
A Osilo un carnevale nel bosco

OSILO - Domenica 15 febbraio il bosco di Badu Canu, a Osilo, accoglie La Parata delle Maschere Selvatiche, un evento esperienziale pensato per famiglie e bambini a partire dai tre anni: un carnevale in natura, un rito collettivo immerso nel paesaggio, dove teatro, cammino, laboratori artistici e immaginazione si intrecciano. La Parata delle Maschere Selvatiche è la nascita di una comunità temporanea. Persone diverse diventano un unico corpo in movimento.La narrazione che accompagna l’esperienza parla di un mondo incrinato, di una figura potente che ha smarrito il cuore e di un bosco che ne porta le conseguenze. Tra gli alberi emergono ombre insolite, creature, oggetti e sfide: specchi delle nostre paure e dei nostri desideri.

Il bosco chiede ascolto, ritmo, onestà. In marcia, guidato dal ritmo dei propri corpi, il gruppo prende forma e forza. Le maschere selvatiche, costruite durante l’esperienza, proteggono, confondono e liberano: aiutano i partecipanti a lasciare andare per un momento chi sono e a provare a diventare altro, insieme. I bambini hanno un ruolo centrale, custodi del gioco, del colore e della libertà, capaci di ricordare agli adulti ciò che spesso si dimentica. La parata si configura come un rito laico di attraversamento, in cui il singolo si perde per ritrovarsi nel gruppo. Quando il cammino si conclude, la comunità si scioglie, ma qualcosa resta: una trasformazione sottile, condivisa, che continua oltre il bosco. L’evento prevede due repliche nella stessa giornata: ore 10.00 e ore 15.30.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8:09
Ad Alghero il Carnevale Contadino
Giovedì Grasso ilCarnevale contadino con maschere ispirate al mondo rurale, degustazione dei dolci tipici, sfilata delle maschere e premiazioni
18:01
A Sassari un Carnevale lungo due settimane
Una festa lunga due settimane e larga quanto il vastissimo territorio comunale, dalle piazze del centro a Villasunta, da Campanedda a Bancali, dal Sacro Cuore a Li Punti, dal Monte Rosello Alto a La Corte
7/2«Bando eventi, crescita e trasparenza»
7/2Carraixali di Alghero, una settimana in maschera
5/2A Febbraio tutti i Carnevali della Sardegna
5/2«Bando eventi, requisiti restrittivi»
4/2Carnevale Sennorese: tre giorni di festa
3/2Carraxiali de l’Alguer: venerdì la presentazione
28/1Bando Carnevale: scadenza il 30 gennaio
21/1«Bene il bando del Carnevale a visione regionale»
19/1Basta slogan, in Fondazione una programmazione seria
17/1Da Capodanno ad Alghero tutto l´anno
« indietro archivio manifestazioni »
11 febbraio
34 nuove palme sul Lungomare
10 febbraio
Olive, sfondata la vetrata nella notte
11 febbraio
Caos alle Cliniche: arrestato un uomo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)