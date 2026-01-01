S.A. 12:11 A Osilo un carnevale nel bosco Il bosco di Badu Canu, a Osilo, accoglie La Parata delle Maschere Selvatiche, un evento esperienziale pensato per famiglie e bambini a partire dai tre anni: un carnevale in natura, un rito collettivo immerso nel paesaggio, dove teatro, cammino, laboratori artistici e immaginazione si intrecciano



OSILO - Domenica 15 febbraio il bosco di Badu Canu, a Osilo, accoglie La Parata delle Maschere Selvatiche, un evento esperienziale pensato per famiglie e bambini a partire dai tre anni: un carnevale in natura, un rito collettivo immerso nel paesaggio, dove teatro, cammino, laboratori artistici e immaginazione si intrecciano. La Parata delle Maschere Selvatiche è la nascita di una comunità temporanea. Persone diverse diventano un unico corpo in movimento.La narrazione che accompagna l’esperienza parla di un mondo incrinato, di una figura potente che ha smarrito il cuore e di un bosco che ne porta le conseguenze. Tra gli alberi emergono ombre insolite, creature, oggetti e sfide: specchi delle nostre paure e dei nostri desideri.



Il bosco chiede ascolto, ritmo, onestà. In marcia, guidato dal ritmo dei propri corpi, il gruppo prende forma e forza. Le maschere selvatiche, costruite durante l’esperienza, proteggono, confondono e liberano: aiutano i partecipanti a lasciare andare per un momento chi sono e a provare a diventare altro, insieme. I bambini hanno un ruolo centrale, custodi del gioco, del colore e della libertà, capaci di ricordare agli adulti ciò che spesso si dimentica. La parata si configura come un rito laico di attraversamento, in cui il singolo si perde per ritrovarsi nel gruppo. Quando il cammino si conclude, la comunità si scioglie, ma qualcosa resta: una trasformazione sottile, condivisa, che continua oltre il bosco. L’evento prevede due repliche nella stessa giornata: ore 10.00 e ore 15.30.