S.A. 16 luglio 2022 Cooperazione europea, incontro in Promocamera Un evento ideato con l’obiettivo di fornire un quadro di insieme sulle opportunità che la Cooperazione Territoriale Europea offre per il periodo di Programmazione 2021-2027



SASSARI - Il Sistema camerale del Nord Sardegna, il Centro Regionale di Programmazione e lo EUROPE DIRECT della Regione Sardegna hanno organizzato il prossimo giovedì 21 luglio alle ore 10, nella sede di Promocamera, l'incontro informativo dal titolo "La Cooperazione territoriale europea in Sardegna". Un evento ideato con l’obiettivo di fornire un quadro di insieme sulle opportunità che la Cooperazione Territoriale Europea offre per il periodo di Programmazione 2021-2027. L'incontro si propone di favorire la partecipazione dei soggetti territoriali a bandi ed a partenariati internazionali.



L’appuntamento, è finalizzato a presentare alcuni degli strumenti rivolti a favorire la crescita del territorio e indirizzare il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, testimonia l’estremo interesse dell’area del nord Sardegna nei confronti dei temi legati allo sviluppo economico e sociale, rappresentando al tempo stesso, un'occasione di incontro per i partner regionali chiamati ad accompagnare gli attori attivi nel percorso di partecipazione ai bandi di prossima pubblicazione.