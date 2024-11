Cor 21 luglio 2022 17° Sennori Folk Festival: scaldano i motori La manifestazione è organizzata dall’Associazione folclorica Città di Sennori, con il patrocinio del Comune di Sennori: “Siamo felici che il Sennori Folk Festival ritorni ad animare la nostra estate e faccia ancora una volta di Sennori il centro della tradizione, non solo sarda, ma anche internazionale” commenta il sindaco di Sennori, Nicola Sassu



SENNORI - Tradizioni popolari, musica e danze dall’Europa e dal Sudamerica in scena per il 17° Sennori Folk Festival, in programma venerdì 5 agosto all’anfiteatro naturale dell’Ex cava di tufo, dalle 21.30. Ospiti dell’edizione 2022, che riprende corpo dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, saranno i gruppi stranieri Institut Popular de Cultura “Mona” Cali, della Colombia e Rapresentacion Traje de Isal de Tenerife, dalla Spagna che sfoggeranno i loro abiti tradizionali e faranno conoscere i balli e i canti popolari delle loro terre. Al loro fianco ci saranno le rappresentative sarde Gruppo Folk Città di Sennori, con il coro Sonos de Coro, il gruppo folk Figulinas di Florinas, il Coro di Usini, il gruppo folk Ortachis di Bolotana. La manifestazione è organizzata dall’Associazione folclorica Città di Sennori, con il patrocinio del Comune di Sennori: “Siamo felici che il Sennori Folk Festival ritorni ad animare la nostra estate e faccia ancora una volta di Sennori il centro della tradizione, non solo sarda, ma anche internazionale” commenta il sindaco di Sennori, Nicola Sassu. «Siamo orgogliosi di organizzare un evento che da 25 anni tiene vivi i valori e le radici della nostra cultura, promuovendo allo stesso tempo uno scambio culturale con le realtà di altri Paesi», chiosa il presidente dell’Associazione folclorica Città di Sennori, Costanzo Ledda.